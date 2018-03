3 eurodeputati italiani in commissione inchiesta Pe sui crimini finanziari

(ANSA) - STRASBURGO, 14 MAR - Il Parlamento Ue ha approvato oggi la lista dei 45 membri della Commissione speciale sui crimini finanziari, la frode e l'evasione fiscale. Della Commissione, incaricata di esaminare in particolare "i regimi nazionali che prevedono dei privilegi fiscali, la frode all'Iva e i problemi di tassazione dell'economia digitale", faranno parte Mario Borghezio della Lega, Roberto Gualtieri del Pd e Massimiliano Salini di Forza Italia. "L'elusione fiscale delle multinazionali del web - spiega Salini in una nota - è una pratica intollerabile che mina la fiducia dei cittadini nelle istituzioni europee: combatterla è una priorità assoluta dell'Ue". La Commissione speciale si riunirà per la prima volta il prossimo 22 marzo, in quell'occasione verranno nominati il presidente, i vice-presidenti e il relatore del rapporto sull'attività della stessa, un testo che conterrà anche le raccomandazioni dei deputati a Commissione e Consiglio Ue. I lavori dureranno un anno. (ANSA).