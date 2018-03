Arriva in Piemonte e Emilia-Romagna il circo belga

BRUXELLES - Il circo belga contemporaneo verrà in Italia in una tournée che attraverserà diverse città del Piemonte e dell'Emilia Romagna dai primi di settembre a dicembre. Lo ha riferito all'ANSA l'ufficio stampa di "Piemonte dal Vivo" che cura la programmazione culturale della Regione. Sono sette le compagnie che si esibiranno in Italia nella tournée "Bruxelles en piste", "Back Pocket", "Carré curieux", "Menteuses", "La scie du Bourgeon", "Poivre Rose" e due artisti italiani che si sono formati in Belgio, Claudio Stellato e Piergiorgio Milano, proponendo spettacoli fiabeschi di acrobati e attori. L'iniziativa si inserisce nell'ambito del festival "focusCircus.Bruxelles" che si è aperto questa settimana a Bruxelles con l'obiettivo di valorizzare la scuola di arti circensi della capitale belga attraverso spettacoli circensi in programma in Belgio fino a marzo dell'anno prossimo.