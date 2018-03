Eurodeputati chiedono il raddoppio bilancio Ue per protezione ambiente e programma Life

BRUXELLES - L'Europarlamento chiede, nella sua proposta di bilancio Ue post 2020, il raddoppio dei fondi per il programma Life, con il quale l'Ue eroga finanziamenti per progetti di salvaguardia di ambiente e natura. Nell'attuale periodo finanziario 2014-2020, Life gode di finanziamenti di circa 3,4 miliardi di euro. Nella relazione che prepara la posizione dell'Europarlamento sul bilancio 2021-2027 gli eurodeputati sostengono un obiettivo di spesa per il clima del 30% del bilancio e menzionano esplicitamente degrado ambientale e perdita di biodiversità come sfide prioritarie. Ora spetta alla Commissione europea "seguire queste indicazioni e presentare una proposta legislativa che risponda alla necessità di riequilibrare gli aspetti ambientali, sociali ed economici" delle politiche Ue, commenta Anke Schulmeister-Oldenhove del Wwf Europa, organizzazione che si è impegnata affinché il rapporto dell'Europarlamento contenesse precisi target ambientali.