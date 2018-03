Tajani, 'Il Parlamento Ue continuerà a seguire vicenda Embraco da vicino'

(ANSA) - STRASBURGO, 14 MAR - "Oggi abbiamo incontrato nella sede del Parlamento europeo a Strasburgo una delegazione degli operai della Embraco". Lo ha reso noto all'ANSA il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani precisando che nel corso dell'incontro si è parlato degli ultimi "aggiornamenti" sulla vicenda. Tajani ha riferito del "dibattito odierno alla Plenaria" che serve per "tenere accesi i riflettori sul caso" e "della risoluzione che sarà approvata alla prossima plenaria" a Strasburgo. "Continueremo a seguire da vicino la vicenda", ha aggiunto Tajani sottolineando che "anche grazie all'intervento del Parlamento Ue si è riusciti a rinviare la decisione finale" e ha ricordato di un precedente incontro con gli operai dell'azienda a Bruxelles. "E' inaccettabile che aziende in utile decidano di delocalizzare - ha precisato -. E' giusto che il Parlamento europeo difenda i diritti dei lavoratori". Lo scorso 28 febbraio Tajani aveva incontrato a Bruxelles una delegazione dei lavoratori dell'azienda, accompagnata dal governatore del Piemonte Sergio Chiamparino. In quella occasione Tajani aveva contattato il ministro dell'Industria e del Commercio estero brasiliano, Marcos Jorge de Lima ed il Ceo mondiale di Whirlpool, Marc Bitzer.