Strasburgo approva nuovo fisco imprese, ora 'includere web tax'

BRUXELLES - Il Parlamento Ue ha approvato a larga maggioranza la proposta di creare una nuova base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (Ccctb), presentata dalla Commissione Ue nel 2016 per combattere l'evasione delle multinazionali. Con un emendamento che prova ad anticipare la 'web tax': il testo chiede alla Commissione Ue di fissare dei parametri di riferimento per determinare se un'azienda ha una presenza digitale significativa in uno Stato membro, che potrebbe assoggettarla al suo fisco anche se non risiede lì. Il voto è puramente consultivo perché le questioni di fisco competono soltanto al Consiglio. La nuova Ccctb dà alle multinazionali per la prima volta un corpus unico di norme per calcolare gli utili imponibili in tutta l'Ue, e un meccanismo per risolvere le dispute ed evitare la doppia imposizione. "Le imprese dovrebbero essere tassate dove realizzano gli utili, all'interno di un regime armonizzato che utilizza anche le attività online per calcolare il carico fiscale", si legge nel testo approvato dal Parlamento Ue.