Vaccini: Europarlamento chiede di combattere disinformazione

BRUXELLES - La commissione Ambiente del Parlamento europeo ha approvato a larghissima maggioranza una risoluzione che invita gli Stati europei a combattere la disinformazione sui vaccini. E' quanto si legge in una nota diffusa dall'europarlamentare Pd Elena Gentile. Per Gentile, co-relatrice S&D del rapporto, "è necessario combattere l'indifferenza nei confronti della pratica vaccinale che in alcuni Paesi è diventata ostilità, alimentata da campagne di disinformazione che hanno esposto migliaia di cittadini al contagio di malattie infettive nel passato eradicate". "Chiediamo - conclude l'esponente dem - una maggiore informazione finalizzata alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica con investimenti in ricerca e nei controlli per garantire la massima sicurezza".