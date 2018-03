Albania: Mogherini, sì ad apertura negoziati Ue in giugno

BRUXELLES - "Il momento è adesso, il mio obiettivo politico è avere una raccomandazione positiva incondizionata sull'Albania e che il Consiglio decida in giugno di aprire i negoziati": lo ha detto oggi l'Alto rappresentante dell'Unione europea, Federica Mogherini, nel corso di una conferenza sull'Albania al Parlamento europeo, alla presenza del premier e del ministro degli Esteri albanesi, Edi Rama e Ditmir Bushati. "La scelta che abbiamo di fronte a noi è chiara, si tratta di non sprecare i risultati di anni di lavoro comune e di rendere i progressi irreversibili", ha detto Mogherini, sottolineando che la volontà dell’Ue di “esercitare il proprio potere” nella regione ed essere presente “in modo consistente” per non lasciare “spazio ad altri attori". L'Alto rappresentante ha quindi annunciato un accordo tra Albania e Frontex a breve. "È il primo nella regione di questo tipo", ha detto, precisando che Tirana "non solo è un alleato Nato, ma anche uno dei pochi paesi nella regione, insieme al Montenegro, allineato al cento per cento alla politica estera dell'Ue".