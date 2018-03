Dazi: Tusk, cautamente ottimista risposta positiva Usa

BRUXELLES - "Stiamo lavorando duro per un'esenzione totale dell'Ue dai dazi Usa", e "spero ancora in una risposta positiva da parte di Washington" alla richiesta di evitare una guerra commerciale, "sono cautamente ottimista". Così il presidente Ue Donald Tusk al vertice tripartito. "Il nostro obiettivo è evitare un'interruzione delle relazioni con gli Usa e mantenere un commercio mondiale basato sulle regole del Wto", ha sottolineato Tusk, "le esportazioni europee non costituiscono una minaccia alla sicurezza americana". "Tutto sarà più chiaro domani, e vi informeremo dei risultati di queste discussioni" a Washington annunciate dalla commissaria Ue al commercio Cecilia Malmstroem, ha sottolineato Tusk, mettendo però le mani avanti sulle reali chance di successo di questi negoziati. "Per questo ho usato volutamente l'espressione di 'cautamente ottimista'", ha tenuto a precisare ma, ha aggiunto, "ho buone ragioni di pensare che la situazione sia migliore di qualche giorno fa".