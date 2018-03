Agricoltura: Caselli, innovazione e qualità priorità nuova Pac

BRUXELLES - Aumentare gli investimenti in innovazione e dotare di strumenti economici adeguati i produttori associati di alimenti di qualità. Sono queste le priorità indicate dall'assessore all'agricoltura della Regione Emilia Romagna Simona Caselli, intervenuta alla conferenza della rete delle Regioni d'Europa dei Prodotti d'Origine (Arepo) svoltasi a Bruxelles proprio nella sede di rappresentanza della regione. "Le reti europee sono importantissime per chi fa qualità e da presidente dell'Areflh, l'associazione delle regioni produttricidi ortofrutta, ho potuto verificare che soprattutto per relazionarsi con le istituzioni comunitarie è necessario unapproccio multilaterale. La conferenza di Arepo raccoglie tutte le eccellenze delle regioni europee, ma ne approfittiamo per discutere di quello che le politiche comunitarie, nuova Pac e omnibus, possono fare per la programmazione della produzione e l'innovazione sulla quale bisogna investire molto"