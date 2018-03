Vertice Ue, al via seconda giornata di lavori

BRUXELLES - Ha preso il via la seconda giornata di lavori del vertice Ue, il cui programma è stato leggermente modificato per il ritardo con cui è arrivata la decisione formale degli Usa sui dazi. La discussione sul commercio, anziché avvenire ieri sera a cena, è stata spostata a questa mattina ed è rimasta aperta anche alla premier britannica Theresa May che sarebbe dovuta ripartire per Londra già ieri notte. Dopo la questione dazi, il Consiglio si riunirà a 27 per dare il via libera alle intese su addio e periodo di transizione e alle linee guida negoziali per le relazioni future. A seguire, prenderà il via l'Eurosummit sulla questione della riforma dell'eurozona.