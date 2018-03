Nouy (Bce), nel 2017 migliorati bilanci banche europee

BRUXELLES - "Nel 2017 le banche dell'Eurozona, sostenute dal migliorato ambiente economico, hanno rafforzato ulteriormente il loro capitale e migliorato i bilanci, e i continui sforzi per affrontare gli npl hanno portato a un calo dal 6,5% al 5,2%" nel terzo trimestre 2017 rispetto allo stesso periodo del 2016. Lo ha detto il capo della supervisione unica della Bce Daniele Nouy parlando al Parlamento Ue. Nouy ha sottolineato che restano però "considerevoli differenze tra banche". Le iniziative dei supervisori "hanno cominciato a dare frutti", e gli sforzi "considerevoli di istituzioni significative hanno portato a un calo degli npl di circa 200 miliardi di euro" negli ultimi due anni. Ciononostante "il tasso di npl resta troppo elevato in molti Stati membri, una situazione che impedisce nuovi prestiti e non rende possibile beneficiare dell'espansione economica dell'Eurozona", ha sottolineato Daniele Nouy.