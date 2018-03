Gb: Corte Strasburgo, staccare spina anche a piccolo Alfie

STRABURGO - I medici britannici possono staccare la spina anche al piccolo Alfie. La Corte europea dei diritti umani ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso presentato lo scorso 23 marzo dai genitori di Alfie Evans contro la decisione delle autorità britanniche di interrompere le cure salva vita. Il bambino, nato il 9 maggio del 2016, è stato collegato a un respiratore da quando ha sviluppato una malattia neurodegenerativa "catastrofica, incurabile e progressiva", scrive la Corte. Questa è la terza volta che i togati di Strasburgo decidono che il Regno Unito non sta violando alcun diritto in merito alla pratica di mettere fine alle cure mediche necessarie per mantenere in vita bambini senza speranza di guarigione. Il primo ricorso a essere rigettato l'anno scorso fu quello dei genitori di Charlie Gard. Poche settimane fa i giudici hanno invece rigettato quello del padre di Isaiah Haastrup, un bambino di 12 mesi che da quando era nato era collegato a un respiratore.