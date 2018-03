BRUXELLES - Fernando Gentilini sarà il nuovo responsabile del Medio Oriente e Nord Africa del servizio di azione esterna dell'Ue (EEAS). La nomina è stata annunciata oggi dall'alto rappresentante della politica estera e di sicurezza comune Federica Mogherini. Gentilini è attualmente rappresentante speciale dell'Ue per il processo di pace in Medio Oriente, e in precedenza è stato direttore per Europa occidentale, Balcani occidentali e Turchia nell'EEAS, nonché rappresentante speciale dell'Ue in Kosovo.