Eurozona: disoccupazione febbraio cala a 8,5%, più bassa dal 2008

BRUXELLES - Disoccupazione in calo a 8,5% a febbraio nella zona euro, dall'8,6% di gennaio, toccando il livello più basso da dicembre 2008. Lo comunica Eurostat. Calo anche nella Ue-28: da 7,2% di gennaio a 7,1% a febbraio, segnando il dato migliore da settembre 2008. Per l'Italia è confermato il calo a 10,9%, dall'11,1% di gennaio. E si conferma anche a febbraio il terzo tasso più elevato, dopo Grecia (20,8%) e Spagna 16,1%. La disoccupazione più bassa si trova invece in Repubblica Ceca (2,4%), Germania e Malta (3,5%). Eurostat conferma poi l'aumento già fotografato da Istat della disoccupazione giovanile in Italia a febbraio, salita a 32,8% dal 32,5% del mese precedente. Si tratta dell'aumento maggiore assieme a quello dell'Austria, salita a 9,8% dal 9,5% di gennaio. L'Italia è seconda in Europa per numero di disoccupati giovani, dopo la Spagna che è al 35,5%, dato comunque in calo dal 35,9% di gennaio. Il dato della Grecia non è disponibile, ma a dicembre era al 45%.