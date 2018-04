Italo: ok Commissione Ue ad acquisizione da parte di Gip

BRUXELLES - Via libera della Commissione Ue all'acquisizione di Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori da parte della statunitense Global Infrastructure Management. Italo è il primo operatore di alta velocità privato, che connette 19 stazioni in 14 città italiane. Global Infrastructure Management è un investitore con base in Usa attivo nell'energia, trasporti, acqua e rifiuti. Per Bruxelles la proposta acquisizione non solleva problemi di concorrenza perché le società non sono attive nello stesso mercato o in mercati collegati verticalmente.