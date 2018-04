Usò simboli nazisti per protesta. Corte Strasburgo, bene condanna

STRASBURGO - La condanna dei tribunali tedeschi di Hans Burkhard Nix per aver postato sul suo blog, nel 2014, una foto del capo delle SS Heinrich Himmler in uniforme e con una svastica sul braccio, non ha violato il diritto alla libertà d'espressione dell'uomo. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti umani che all'unanimità ha dichiarato il ricorso inammissibile, rigettandolo in via definitiva. L'uomo era ricorso a Strasburgo sostenendo che condannandolo i tribunali nazionali avevano violato il suo diritto alla libertà d'espressione soprattutto perché non avevano tenuto in debito conto il fatto che avesse usato la foto come forma di protesta contro la discriminazione verso i minori d'origine straniera. La figlia, di origini germano-nepalesi, aveva appena ricevuto una lettera degli uffici scolastici e per l'impiego, che secondo Nix aveva l'intenzione di spingerla verso un lavoro poco qualificato. Per protestare, l'uomo aveva scritto 6 post sul suo blog, e in uno aveva utilizzato la foto di Himmler.