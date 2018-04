Katainen, situazione politica Italia delicata

MILANO - "L'Italia ha una situazione politica delicata, la Commissione europea non ha posizione particolare" al riguardo. Lo ha detto Jyrki Katainen, vicepresidente della Commissione europea responsabile per l'occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività, durante un incontro all'università Bocconi di Milano. Rispondendo sul reddito di cittadinanza, Katainen ha spiegato che in Finlandia è in corso un esperimento, di cui però non si conoscono i risultati. "I sistemi di sicurezza sociale devono ovviamente essere riformati in base ai cambiamenti del mercato del lavoro - ha detto - ma non ho una posizione sul reddito di cittadinanza. Potrebbe essere molto costoso".