Europee 2019:candidature Ppe Spitzenkandidaten al via da 6/9

BRUXELLES - Si conoscerà a inizio novembre il candidato proposto dai Popolari europei che, in caso di vittoria del Gruppo alle elezioni europee del 2019, sarà proposto ai leader Ue come il futuro presidente della Commissione europea. Lo ha deciso il Ppe annunciando la procedura per la presentazione delle candidature degli 'Spitzenkandidaten', i candidati di punta del partito. I Popolari hanno precisato che le candidature potranno essere presentate a partire dal prossimo 6 settembre fino al 17 ottobre, per poi essere messe ai voti al congresso che si svolgerà l'8 novembre. Il Parlamento Europeo a febbraio aveva confermato il metodo dello Spitzenkandidat. Una soluzione che prevede che venga nominato alla poltrona di presidente dell'esecutivo comunitario il capo-lista del partito o raggruppamento che ha ottenuto la maggioranza dei seggi all'Europarlamento. Questo metodo è stato utilizzato per la prima volta nel 2014 per selezionare l'attuale presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker. Ora il Pe è fermamente intenzionato a ripetere questo esercizio in occasione delle elezioni del maggio 2019. Ma in occasione dell'ultima riunione del Consiglio Europeo i leader Ue - a cui spetta l'indicazione finale del candidato-presidente della Commissione - hanno tenuto a precisare che non intendono, almeno per ora, ritenere vincolante il metodo dello Spitzenkandidaten.