Facebook: Tajani, Zuckerberg ha riconosciuto la responsabilità

BRUXELLES - "Alla fine Mark Zuckerberg ha riconosciuto che Facebook deve essere responsabile dei contenuti e della privacy, un principio che io sostengo da molto tempo". E' quanto evidenzia in un tweet il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani. Finally, Zuckerberg recognises that Facebook must take responsibility for content and privacy, principles I called for long ago. We expect a debate to take place at the next plenary on how to strengthen EU rules to make platforms fully accountable. — Antonio Tajani (@EP_President) 11 aprile 2018 "Ci aspettiamo ora che alla riunione plenaria" del Pe che si terrà a Strasburgo la prossima settimana, "si discuta di come rafforzare le regole destinate ad assicurare la piena responsabilità" delle piattaforme social. Tajani ha già chiesto a Zuckerberg di presentarsi davanti al Pe per fornire chiarimenti sull'operato di Facebook.