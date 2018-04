Siria: fonti Ue, contatti diplomatici con Stati membri

BRUXELLES - L'Unione europea sta avviando "contatti diplomatici a iniziare dagli Stati membri" sulla crisi in Siria e di fronte al crescere delle tensioni nella regione mediorientale. Lo apprende l'ANSA da fonti Ue. I contatti diplomatici sono in corso in vista del Consiglio Affari esteri di lunedì 16 aprile a Lussemburgo e della seconda Conferenza che si terrà a Bruxelles il 24 e 25 aprile dedicata alla crisi siriana organizzata dall'Ue, con la partecipazione dell'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini, e dell'Onu.