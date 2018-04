Al via a concorso per aspiranti reporter su uso fondi Ue

BRUXELLES - Al via l'edizione 2018 del concorso Ue per aspiranti giornalisti sui temi delle politiche regionali e dei fondi europei. Sono infatti ora ufficialmente aperte le candidature per il programma 'Youth4Regions', dove in palio per i vincitori c'è un viaggio a Bruxelles e la possibilità di cimentarsi in prima persona con i temi dell'Unione europea, raccontando ai lettori la 'Settimana europea delle regioni e delle città 2018' prevista dall'8 all'11 ottobre. Per partecipare, gli studenti di giornalismo possono inviare alla giuria del concorso i loro migliori articoli (fra 400 e 1000 parole) o video (massimo 3 minuti) che riguardano un progetto finanziato dai fondi strutturali Ue (Fesr o Fondo di coesione). Lo si può fare in tutte le 24 lingue ufficiali dell'Ue, entro la mezzanotte del 29 giugno. I 28 vincitori (uno per stato membro) saranno invitati dalla Commissione europea a entrare a far parte del 'team comunicazione' che coprirà la Settimana delle regioni, il più grande evento politico dell'Unione dedicato alla politica di coesione che ogni anno riunisce a Bruxelles centinaia di personalità politiche provenienti da tutta Europa. Maggiori informazioni qui.