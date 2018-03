Boretto, vende smartphone su Facebook ma è una truffa: denunciato

Su un gruppo del social Facebook, creato per la vendita di smartphone, ha pubblicato un post dichiarandosi interessato all’acquisto di uno specifico smartphone, venendo contattato da un uomo che, facendogli intendere di essere in possesso del modello a cui il reggiano era interessato, concludeva la vendita pattuendo l’importo in 370 euro. Accreditata la caparra, non ha mai visto arrivare lo smartphone. Si è così rivolto ai carabinieri di Boretto che hanno individuato il finto venditore: un 50enne brindisino, denunciato poi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia. La vittima, a dicembre dell’anno scorso, voleva regalarsi un Samsung S8. Postava così su un gruppo Facebook che tratta esclusivamente la vendita di smartphone un annuncio. Veniva contattato da un uomo che gliene offriva uno, avviando così la trattativa. Concordato il prezzo del cellulare in 370 euro, il venditore chiedeva una caparra di 100 euro che il malcapitato 32enne reggiano versava sulle coordinate della postepay fornitegli dal venditore. Tuttavia, non ricevendo quanto acquistato e non riuscendo più a contattare il venditore, il 32enne reggiano, di fatto è stato truffato. Si è rivolto ai carabinieri di Boretto, denunciando il raggiro. Dopo una serie di riscontri, anche di natura telematica, i Carabinieri di Boretto individuavano il 50enne.