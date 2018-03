Auto fuori strada: i carabinieri salvano il cane e denunciano il proprietario

L’auto era finita in una scarpata e all’interno era rimasto il cane. Il proprietario ha chiesto aiuto, fermando una pattuglia dei carabinieri, che hanno salvato l’animale. I militari però hanno denunciato l’automobilista per guida in stato di ebbrezza.

E’ successo a San Polo d’Enza, dove i militari hanno recuperato la vettura di un 50enne chiamando il soccorso stradale, che con un gancio ha trainato la macchina. Il cane era in buone condizioni. Conclusa l’operazione, al conducente - uscito di strada sulla provinciale 513 (la fondovalle Val d'Enza) - è stato fatto l’alcoltest ed è risultato positivo con un tasso di 1,78 g/l: denuncia, patente ritirata e taglio di dieci punti.