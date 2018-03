Wrestling: Mistero lascia il ring e diventa consigliere comunale M5S

Un wrestler in Consiglio comunale. Succederà a Reggio Emilia. Il consigliere del Movimento 5 Stelle Ivan Cantamessi, infatti, ha dato le dimissioni dopo essersi trasferito in Veneto per motivi di lavoro. Il primo dei non eletti è Cristian Panarari: se accetterà la nomina, entrerà in Consiglio a Reggio. La particolarità di Panarari è il fatto che finora è stato (anche) un atleta di wrestling, con il nome di Mistero. E con la maschera che gli fascia il volto.

Sulla pagina Facebook Mistero - wrestling Panarari scrive un post di addio al ring, firmato con nome e cognome. Mistero annuncia che l'ultimo incontro si terrà domenica 18 marzo al palazzetto dello sport di Montecchio, dopodiché la sua carriera da wrestler finirà. "Anche se il futuro sembra lontano, in realtà comincia proprio adesso", termina Panarari-Mistero.

Ecco il testo del post su Facebook:

Dopo tanti anni di wrestling e dopo tante sfide sul ring, è arrivato il momento di annunciare che domenica 18 Marzo Mistero salirà sul ring per l'ultima volta.

Nel corso dello show TCW a Montecchio Emilia concluderò un percorso che mi ha portato in decine di eventi, decine di palestre, decine di spogliatoi e migliaia di chilometri macinati.

Un percorso che ho condiviso con molte persone, le più importanti delle quali saranno al mio fianco anche durante quest'ultima avventura da wrestler. Ringrazio tutte queste persone, dai lottatori agli arbitri, dai promoter a tutti gli addetti ai lavori. Ogni percorso assume valore in base alle persone che incontri nel tragitto, e devo dire, fatta qualche eccezione, che il valore è stato davvero elevato.

Un ringraziamento speciale va ovviamente a mia moglie, che mi ha supportato e sopportato in tutti questi anni.

Il wrestling continuerà a far parte della mia vita, ma per me è arrivato il momento di dedicare tempo anche ad altri progetti che non posso trascurare, quindi è sia logica che naturale la decisione di concludere la mia carriera attiva da wrestler.

Ripensando a questi anni, non ho rimpianti e non ho rimorsi.

Ho lottato per il piacere di farlo e per il desiderio di confrontarmi con qualcosa di relativamente nuovo per il contesto sportivo italiano, ma al contempo sono convinto di averlo sempre fatto con enorme dedizione e con il massimo rispetto per questa arte.

Lo spettacolo si terrà al Palazzetto dello Sport di Via Fratelli Cervi 1, a partire dalle 19:30. Il costo del biglietto è di 5 Euro per gli adulti e 3 per i bambini sotto i 12 anni.

Portando con sé l'abbonamento o il biglietto della partita della Reggiana, l'ingresso sarà gratuito.

Spero che non solo chi ha fatto parte di questa avventura, ma anche tutti coloro che fanno o hanno fatto parte della mia vita, decidano di celebrare insieme a me questo nuovo inizio. Perché, come diceva Mattie JT Stefano, anche se il futuro sembra lontano, in realtà comincia proprio adesso.

Panarari Cristian (Mistero)