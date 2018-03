Giallo a Reggio: 20enne accoltellato più volte, indaga anche il Ris di Parma

Un giovane di vent'anni di origini gambiane è stato accoltellato più volte all’addome nell’area delle ex Officine Reggiane di Reggio Emilia ed è stato ricoverato all’arcispedale Santa Maria Nuova. Non sarebbe in pericolo di vita.

E’ successo nella tarda mattinata nell’ex zona industriale di via Agosti. A ferire il ragazzo sarebbe stato uno straniero che poi è riuscito a fuggire. In difesa del 20enne è arrivato un amico connazionale di 22 anni, rimasto ferito a sua volta a una mano e medicato poi in ospedale.

Sul luogo dell’aggressione i carabinieri hanno trovato e sequestrato il coltello, con evidenti tracce di sangue. L'oggetto è ora destinato all’esame del Ris di Parma. Sono in corso le ricerche dell’assalitore, accusato di lesioni aggravate.