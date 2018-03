Scontro frontale tra un'auto e un furgone a Ponte Enza: feriti due parmigiani

Un incidente stradale è avvenuto poco dopo le 5 di oggi sulla via Emilia all’altezza del km 194 a Ponte Enza: una Renault Megane si è scontrata con un furgone-frigo. Due parmigiani sono stati portati al pronto soccorso con ferite di media gravità: si tratta del conducente dell'auto, un 60enne di Parma, e del passeggero, un 43enne, portati al "Santa Maria Nuova" di Reggio Emilia. Illeso l'uomo alla guida del furgone, un 54enne di Parma.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Poviglio, ancora in corso, si è trattato di uno scontro frontale verificatosi nella corsia percorsa dal furgone. Il veicolo procedeva lungo la via Emilia con direzione Reggio quando si è scontrato con l’auto che si immetteva lungo la stessa via Emilia da un parcheggio. I rilievi e gli accertamenti sono a cura dei carabinieri di Poviglio.

​