Minaccia il vicino con una katana: 30enne denunciato dai carabinieri

Minacce al vicino di casa, anche con una katana giapponese. E’ successo a Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia, dove i carabinieri hanno denunciato un 30enne italiano per minaccia aggravata: all’uomo i militari hanno sequestrato due spade giapponesi che teneva in casa.

La lite condominiale è stata segnalata l’altra mattina quando un 50enne, insieme al figlio minorenne, era nel cortile e prima ha visto cadere un vaso da un balcone e poi è sceso il vicino, che, brandendo la katana, gli ha detto che gli avrebbe fatto fare la fine del vaso. I rapporti erano tesi da tempo.