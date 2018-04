Si droga e sta male in treno: prima le cure, poi la multa e una "tappa" in caserma

Un 20enne si è sentito male mentre viaggiava sul treno Reggio-Ciano. Il giovane stato soccorso, poi è emerso che viaggiava senza biglietto e che il malore era dovuto al consumo di droga. Dopo le cure del personale del 118, in stazione a Canossa, i carabinieri di San Polo d'Enza hanno scoperto che il 20enne aveva 5 grammi di marijuana. Portato in caserma, è stato segnalato come assuntore di droga.

Ora la prefettura di Reggio Emilia, sulla base del rapporto stilato dai carabinieri, potrà sospendere fino a due mesi i documenti di guida e di espatrio del giovane (che è stato anche multato perché non aveva il biglietto).