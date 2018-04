Incendio in una palazzina di Reggiolo: anziano muore nel garage

Un incendio è divampato nella notte in una palazzina di Reggiolo: i soccorritori hanno trovato un anziano senza vita.

Attorno a mezzanotte i vigili del fuoco e i carabinieri sono accorsi in via Bianchi, per un incendio in una palazzina (dovuto a cause accidentali, in base ai primi accertamenti). In un garage è stato trovato il corpo di Pietro Iori, 81enne. Probabilmente l'anziano stava lavorando su vecchie motociclette quando si è sviluppato l'incendio, che in breve tempo ha coinvolto i due piani superiori. Alcuni vicini hannoi dato l'allarme, vedendo il fumo uscire dallo stabile. Dei 6 abitanti della palazzina, tutti parenti fra loro, solo cinque sono riusciti a mettersi in salvo (fra loro due bambini), mentre l'anziano è rimasto intrappolato nel garage.

Gli altri cinque residenti, intossicati dal fumo, sono stati portati all'ospedale di Guastalla.