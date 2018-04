Reggio Emilia: addio al dottor Eugenio Gherardi, aveva 59 anni

Lutto nella Sanità reggiana: è morto Eugenio Gherardi, pediatra 59enne. Così l'Ausl di Reggio Emilia ricorda il medico:

"E’ mancato all’affetto dei suoi cari il dottor Eugenio Gherardi, 59 anni, pediatra di famiglia dell’Azienda Usl Irccs di Reggio Emilia. Per tanti anni era stato coordinatore del nucleo di Cure Primarie nel quartiere della Rosta Nuova. Sempre impegnato in azioni umanitarie, è stato molto attivo nello sviluppo del programma Materno infantile della Sanità reggiana. Professionista ineccepibile, era persona solare, disponibile e altruista. Addolorati per il grave lutto, gli ex colleghi e la direzione dell’Azienda Usl Irccs di Reggio Emilia partecipano sentitamente al dolore della famiglia".