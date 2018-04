Ritrovata dai carabinieri la 17enne scomparsa da Casalgrande

La 17enne di Casalgrande scomparsa il 4 aprile è stata trovata in serata dai carabinieri del Nucleo Radiomobile in piazzale Marconi a Reggio Emilia, vicino alla stazione ferroviaria. La ragazzina è stata trovata grazie alla segnalazione di un cittadino che, riconoscendola, ha chiamato il 112. Il caso della giovanissima era finito a "Chi l'ha visto?": la madre, che aveva lanciato un appello, aveva riferito in trasmissione che la figlia era stata vista a Crevalcore ma poi se ne erano perse le tracce.

Dopo la chiamata al 112, la ragazza è stata raggiunta da una pattuglia. I militari l’hanno trovata in buone condizioni di salute, portandola in caserma in attesa di essere riaffidata ai genitori.

I militari hanno anche avviato gli accertamenti per ricostruire gli spostamenti della minore e i motivi che l’hanno portata ad allontanarsi da casa. E per scoprire chi l’abbia ospitata in questi giorni. La 17enne, prima di essere rintracciata dai carabinieri, aveva telefonato anche ai genitori chiedendo di andare a prenderla in stazione a Reggio.