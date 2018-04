Un 24enne di Boretto (Reggio Emilia) ha perso la vita nel pomeriggio in seguito a un incidente stradale avvenuto a Viadana (Mantova), sulla provinciale 358. Il giovane era in sella a una moto quando, per cause da accertare, è finito contro una pianta. L'incidente è avvenuto attorno alle 14. Sul posto ambulanza, automedica, vigili del fuoco e polizia stradale.

La vittima dell'incidente è Michele Gardini. Il giovane era conosciuto in particolare nel mondo della motonautica: gareggiava con la società Boretto Po.