Spaccano un lampione "per noia": denunciati tre 16enni

Forse per noia, domenica sera hanno spaccato un palo della luce nel Parco del Rio in via Girondola a Cavriago, rompendo la plafoniera in vetro posta a protezione della lampadina. Per questo motivo tre sedicenni, dopo una rapida indagine dei carabinieri di Cavriago, sono stati denunciati per concorso in danneggiamento aggravato. Del gruppo faceva parte anche una quarta minorenne in corso di identificazione

Riusciti a fuggire dal Parco del Rio prima dell’arrivo dei militari, i tre vandali sono stati descritti da alcuni testimoni e rintracciati poco dopo nel giardino adiacente il Pala Aeb di via Pianella. Per loro è scattata la denuncia alla Procura per i Minori.