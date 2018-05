Un lungo applauso, il lancio dei palloncini bianchi tra le lacrime, i ricordi delle amiche e quei sorrisi immortalati nelle foto di una vita. Tanta commozione nel pomeriggio di oggi, nel Duomo di Reggio Emilia, per l’addio alla rugbista reggiana, Rebecca Braglia. La 18enne, che giocava nella Amatori Parma, è morta all’ospedale di Cesena il 2 maggio dopo uno scontro di gioco avvenuto su un campo di Ravenna tre giorni prima.

«Non è il nostro ultimo saluto, perché sarai con noi ogni volta che scenderemo in campo», hanno detto le sue compagne di squadra durante la messa celebrata.

Il vescovo di Reggio Emilia-Guastalla, Massimo Camisasca, è in viaggio a Roma ma ha lasciato un messaggio.