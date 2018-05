E' morto Marcello Morini: collaborò con l'Adrenaline e altri locali, anche a Parma

E' lutto a Reggio Emilia per la morte di Marcello Morini, noto per essere stato fra gli animatori dei locali della città, come l'Adrenaline. Lavorò anche in locali storici di Parma: il Nabila e il Baba Iaga di Stradella (Collecchio).

Morini aveva 47 anni e si era sentito male nei giorni scorsi a Modena, mentre si trovava in un ristorante. La salma di Morini è stata portata a Coviolo.



Si moltiplicano su Facebook i messaggi di cordoglio: "Un buon ...amico, un uomo dolce, gentile e sempre positivo, anche davanti alle avversità", "Dopo 25 anni ricordo ancora la tua voce... era solare, come te", "Sei stato e sarai per sempre un amico gentile buono e generoso".