Auto fuori strada a Novellara: ferito 70enne di Parma

Un automobilista 70enne di Parma è rimasto ferito questa mattina in un incidente a Novellara. L'uomo viaggiava in via Colombo quando, per cause in via di accertamento, la sua auto è uscita di strada, finendo in un campo. Il 118 ha inviato ambulanza, automedica ed elicottero. Sul posto anche vigili del fuoco e polizia municipale.