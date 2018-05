Automobilista suona il clacson, 92enne gli punta contro una pistola

Quando un automobilista ha suonato il clacson perché andava troppo lento, l'anziano ha preso dal vano portaoggetti della sua auto una pistola e l’ha puntata contro al conducente della macchina dietro la sua. Quest'ultimo si è fermato e ha chiamato i carabinieri.

Il "protagonista della scena, avvenuta ieri mattina alle 9,30 a Rubiera, ha 92 anni ed è stato denunciato dai militari dell'Arma, che lo hanno rintracciato nella sua proprietà. Alla vista dei carabinieri, l'anziano ha consegnato spontaneamente una colt calibro 38 a salve, identica a una vera.

«Maresciallo è una pistola giocatotlo, non può far del male», avrebbe detto il 92enne. E' scattata una perquisizione che non ha dato esito, ma l’anziano risponderà di minaccia aggravata e la pistola è stata sequestrata.