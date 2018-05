Spedisce la droga per posta ma sbaglia indirizzo: denunciata insegnante-spacciatrice

Insegnante delle elementari e spacciatrice. Questa l’accusa mossa dai carabinieri a una insegnante del Reggiano che avrebbe inviato per posta metadone e un grammo abbondante di cocaina, oltre a vari flaconi e caramelle il cui contenuto dovrà essere analizzato.

La donna sarebbe stata scoperta grazie a un errore di indirizzo: il materiale, invece di finire al destinatario, residente a Menaggio di Como, è arrivato ad un’altra persona che, insospettita, ha segnalato i fatti ai carabinieri del paese lombardo. Si è poi risaliti al mittente, una docente residente nel Reggiano, che il pacco l’aveva inviato dalle Poste di Campagnola Emilia. I militari hanno raggiunto l’insegnante, trovando non solo la copia del modulo di spedizione del pacco, ma anche quasi quattro grammi di hashish, che sono stati sequestrati. La donna, è stata denunciata per spaccio di droga.