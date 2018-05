Vuole impedire che la fidanzata si droghi e accoltella il pusher: denunciato 40enne di Sant'Ilario d'Enza

Un 40enne di Sant'Ilario d'Enza si è sostituito alla fidanzata presentandosi all’appuntamento con il pusher, in via Piave. In realtà non voleva ritirare la dose di cocaina ordinata dalla ragazza, ma ha “invitato” lo spacciatore a non risponderle più. Dalle parole i due sono passati alle mani, fino a quando il 40enne, che era armato di coltello, ha ferito a una gamba lo spacciatore ed è fuggito. Alcuni passanti, attoniti, hanno lanciato l’allarme ai carabinieri. Mentre il nigeriano, un 25enne senza fissa dimora, veniva soccorso e portato all’ospedale di Montecchio Emilia (per lui 15 giorni di prognosi), i carabinieri di Sant’Ilario d’Enza hanno rintracciato l'aggressore, non lontano dal cimitero. Dietro al suo gesto c'era l'estremo tentativo di impedire che la sua fidanzata si drogasse. Il 40enne, che abita in paese, è stato denunciato per lesioni personali aggravate. Il nigeriano invece è stato denunciato per spaccio.