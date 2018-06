Ruba il telefono a un giovane e lo schiaffeggia per fuggire: denunciato giovane del Gambia

Gli ha sfilato il telefonino dalla tasca dei pantaloni e poi lo ha aggredito in pieno giorno. E' successo a Reggio Emilia in piazzale Europa, al capolinea degli autobus, dietro alla stazione ferroviaria.

La rapina si era verificata intorno alle 14 di sabato, nel giorno della Festa della Repubblica. Un 27enne di origini russe si trovava alla fermata, quando è stato avvicinato da dietro da un 26enne gambiano, clandestino senza fissa dimora, che con una mossa improvvisa gli ha rubato lo smartphone. La vittima ha cercato di reagire e riprendersi l’oggetto, ma l’aggressore lo ha colpito al volto con uno schiaffo per poi darsi alla fuga verso l’area delle ex Officine Reggiane. E’ intervenuta la squadra mobile, che dopo una serie di ricerche assieme alle Volanti, ha individuato e denunciato il presunto responsabile per rapina impropria.