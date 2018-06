Bloccano il bonifico per non pagare il Parmigiano: 3 denunciati. Hanno colpito anche a Parma?

Tre persone sono state denunciate dai carabinieri di Cavriago per concorso in una truffa sull'acquisto di una trentina di "punte" di parmigiano reggiano da un caseificio della zona. Secondo quanto ricostruito dai militari, prima c'è stata una e-mail "esca" per chiedere informazioni, poi un contatto telefonico e infine l’ordine del formaggio, che risultava pagato con un bonifico da 400 euro. La copia infatti è stata inviata via e-mail. Alla consegna della merce, però, è seguita la revoca del bonifico, per tentare così di ottenere il Parmigiano Reggiano senza pagarlo.

I carabinieri hanno identificato una donna di 32 anni con vari precedenti e due complici di 36 e 39 anni, tutti casertani.

I militari dell'Arma sospettano che altri raggiri come questo siano stati compiuti ai danni di aziende agricole tra Reggio Emilia, Modena e Parma.