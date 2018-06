Reggiana nel baratro, Piazza getta la spugna e scrive una lettera alla città: "Troppi oneri e contenziosi"

Caos nella Reggiana: Mike Piazza e la moglie Alicia gettano la spugna e la società rischia la liquidazione o il fallimento.

Non è avvenuto il già annunciato incontro con gli imprenditori locali che avrebbero dato una mano ai coniugi, proprietari della squadra. Piazza ha ricevuto una delegazione dei tifosi nella sede della società, in via Mogadiscio a Reggio Emilia. Mike Piazza alla fine ha confermato quanto già annunciato dalla moglie Alicia: la Reggiana non sarà iscritta al campionato di serie C 2018/19, proprio nell'anno che avrebbe portato al centenario e alle relative celebrazioni. Invece è crisi nera. Il 30 giugno scadono i termini per l'iscrizione al campionato e da Piazza è arrivata solo una chiusura. Si avvicina sempre di più il rischio di liquidazione o di fallimento, a meno di colpi di scena degli ultimi giorni.

Non ci sono stati problemi di ordine pubblico ieri a Reggio, ma in serata una pattuglia dei carabinieri ha presidiato la villa di Mike e Alicia Piazza a Quattro Castella.

Piazza ha pubblicato una lettera aperta alla città (o, come dice il titolo originale, "alle persone di Reggio Emilia") sul sito della Reggiana. Unalettera in cui il presidente attacca un po' tutti, lamentando la propria delusione e i "molti oneri che soffocano la società" e "cause e contenziosi". La partita di Siena (la corsa playoff persa per un contestato rigore al 97') è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Ecco la lettera di Piazza:

A tutti i tifosi ed i sostenitori preoccupati di Reggio Emilia,

Dopo che il presunto incontro con il Sindaco e/o gli imprenditori è stato cancellato, dallo stesso gruppo di imprenditori e non da me, ufficializzo che la famiglia Piazza non parteciperà al finanziamento della squadra il prossimo anno. Ci sono state solamente discorsi o rumors di collaborazioni, deve ancora esserci qualcuno che ha fatto un passo avanti.

Ci sono molti oneri che soffocano la società. Il problema dello stadio non è stato risolto ed io mi rifiuto di accettare le loro condizioni. Dal mio arrivo non abbiamo mai avuto partners in grado di capitalizzare le perdite. Non abbiamo mai costretto nessun socio a lasciare la società. Si sono semplicemente rifiutati di contribuire alle responsabilità finanziarie della squadra sotto la loro gestione.

La conclusione di tutto questo è, che abbiamo delle grandi difficoltà, che sono fatte di continue cause e contenziosi. Inoltre il problema dello stadio, l’aumento dei prezzi, nessun aiuto dal comune, e la goccia che ha fatto traboccare il vaso, la partita di Siena. È impossibile portare avanti una società con queste difficoltà. Malgrado questi abusi abbiamo continuato a spingere e abbiamo assemblato una squadra competitiva per due stagioni consecutive. Siamo orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto ci auguravamo di poter continuare ad elevare il valore del marchio Reggiana. Questo era il nostro obiettivo.

Mi dispiace per quelli che si sentono feriti e delusi. Sappiate che ci sentiamo estremamente tristi, commossi, arrabbiati e sconfitti, che il nostro sogno di portare la squadra in Serie B non sia diventato realtà. Ci siamo spesso domandati se tutto fosse già scritto che dovessimo avere così tanti ostacoli non necessari. Non lo sapremo mai.

Spero che nel tempo voi possiate capire quanto abbiamo sacrificato. Questo è stato un impegno dovuto all’amore, un’avventura che è stata guidata dalle emozioni in un tutt’uno con la città. I tifosi sono stati spesso una luce che ci ha guidati attraverso i periodi più duri, quando ci siamo sentiti attaccati e da soli. Saremo sempre vicini alla squadra come fosse una parte delle nostre vite per sempre.

Con sincerità

Mike Piazza