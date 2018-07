Rapina in gioielleria a Reggio Emilia, dove in mattinata due uomini a volto scoperto, uno dei quali armato di pistola e siringa, hanno preso di mira un negozio in via Emilia Santo Stefano. I due hanno minacciato una commessa, intimandole di andare nel sottoscala. Poi hanno preso gioielli e sono fuggiti a piedi. Indaga la Polizia, con le volanti e la squadra mobile.