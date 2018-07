Riempiono il baule con oggetti rubati in casa di un morto: due denunciati per ricettazione

I carabinieri di Casalgrande hanno denunciato due giovani per ricettazione: nel baule dell'auto avevano diversi oggetti rubati in una casa vuota dopo la morte del proprietario.

Ieri pomeriggio i militari, durante un controllo su una delle principali arterie stradali del comprensorio ceramico, si sono imbattuti in un’auto con a bordo due uomini - un 31enne del paese e un 33enne di Sassuolo - con un comportamento sospetto. Durante il controllo, nel portabagagli dell’auto sono stati trovati diversi oggetti casalinghi: due macchine per il caffè, un forno a microonde, un abat-jour e una cyclette. Dagli ulteriori accertamenti dei carabinieri è emerso che il materiale era stato rubato tempo prima da un’abitazione di Casalgrande, disabitata dal 2001 a causa della morte del proprietario. Per i due giovani, che non sono stati in grado di giustificare il possesso della merce, è scattata quindi una denuncia per ricettazione.