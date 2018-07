Atti osceni davanti alla vicina e ai suoi bambini: denunciato un uomo a Brescello

Un uomo di Brescello è stato denunciato dai carabinieri per atti osceni in presenza di minori. Il 15 giugno scorso, l'uomo si è avvicinato al giardino di una vicina di casa e ha iniziato a masturbarsi, nonostante fossero presenti anche i suoi figli minorenni. La mamma, con le sue rimostranze, ha indotto l'uomo a rientrare in casa. Il vicino, però, nella fuga ha abbandonato i pantaloni sulle scale del condominio e ha continuato ad "esibirsi" da una finestra del suo appartamento. Sono intervenuti i carabinieri di Boretto, che hanno aperto l'indagine e hanno denunciato l'uomo, che tra l'altro non aveva mai tenuto comportamenti del genere.