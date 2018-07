Denuncia il furto dell'auto per sfuggire a Equitalia ma i carabinieri lo scoprono

Ha finto di aver subìto il furto di un’auto, ma è stato scoperto e denunciato dai carabinieri per simulazione di reato. E’ successo a Carpineti, nell'Appennino Reggiano. Un operaio di 62 anni qualche mese fa aveva denunciato in caserma il furto di una Renault Clio nelle pertinenze di un podere agricolo.

Gli accertamenti dei militari però hanno permesso di scoprire che l'obiettivo dell’uomo era sottrarsi alle procedure esecutive di Equitalia, visto che sull'auto pendevano questioni amministrative ed era stato recentemente multato per omessa consegna di veicolo fuori uso ad un centro di raccolta. L'uomo è stato denunciato per simulazione di reato.