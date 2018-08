Inchiesta sulla polizia municipale della Val d’Enza: sospesa la comandante

La comandante della polizia municipale della Val d'Enza, Cristina Caggiati, è stata sospesa per 6 mesi dall'incarico in seguito all'inchiesta dei carabinieri che ha portato all'arresto del vicecomandante Tito Fabbiani (ai domiciliari) e alla sospensione di Annalisa Pallai, ispettrice. Sono state effettuate anche perquisizioni negli uffici del Comando.

Questa mattina i carabinieri della Compagnia di Castelnovo Monti hanno eseguito una misura cautelare relativa alla sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio per 6 mesi e alla sospensione dalle sue funzioni del comandante della polizia municipale dell’Unione dei Comuni Val d’Enza. Il provvedimento è stato richiesto e ottenuto dal pm Valentina Salvi, secondo cui ci sono responsabilità in capo al comandante per i reati di abuso d’ufficio (per l’acquisto della Mazda Cx3 che, secondo le accuse, utilizzata per scopi privati dal vicecomandante) e per omessa denuncia nei confronti dei sottoposti.



Le indagini sono iniziate nel novembre 2017, dopo un esposto anonimo pervenuto alla Procura di Reggio e ad altri enti istituzionali della provincia, con l’avvio di un’attività di monitoraggio su alcuni appartenenti al Corpo della polizia municipale della Val d’Enza. Un'indagine portata avanti anche con intercettazioni telefoniche e ambientali da parte della Compagnia Carabinieri di Castelnovo Monti dell’unità di polizia giudiziaria del Corpo della polizia municipale di Reggio Emilia. Sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza a carico del vicecomandante Fabbiani e dell'ispettrice Pallai, con le accuse di concussione, abuso d’ufficio, peculato, omessa denuncia, truffa aggravata ai danni dello stato e “mobbing”.

Oggi i nuovi sviluppi nei confronti della comandante, che hanno visto i carabinieri di Castelnovo Monti dare corso anche ad una serie di perquisizioni negli uffici del Comando, con il sequestro di documentazione ora al vaglio degli inquirenti.