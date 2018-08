Sequestrati 4 chili di cannabis in un'azienda agricola: denunciati un 25enne e i genitori

I carabinieri forestali di Reggio Emilia hanno sequestrato quattro chili di marijuana sfusa in un’azienda agricola a conduzione familiare che coltivava canapa. La cannabis era contenuta in cinque barattoli di vetro e in confezioni da uno o due grammi, pronte per essere vendute negli store della città che vendono marijuana light e a scopo terapeutico. Ma i militari reggiani non hanno trovato infiorescenze nel capannone dell’azienda. Da qui, il sequestro, al fine di accertare le coltivazioni di piante di diversa varietà di canapa.

Dopo i primi controlli coi narcotest sulle sostanze, è risultato un Thc - il principio attivo che di fatto stabilisce se si tratta di sostanza stupefacente o no - superiore ai limiti di legge. E, in attesa di accertamenti più accurati e specifici di laboratorio - sono stati denunciati il titolare dell’azienda, un 25enne reggiano, il padre 60enne e alla madre 52enne per i reati di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti.