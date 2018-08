Rapinò un 90enne e lo fece cadere: 77enne arrestata dai carabinieri

Aveva sfilato dalla tasca posteriore dei pantaloni di un 90enne reggiano che stava caricando la spesa in macchina, rubando 600 euro. E per guadagnarsi la fuga non aveva esitato a spintonare l'anziano, finito a terra dopo una spallata. Per quella rapina, avvenuta nel parcheggio di un supermercato, la donna - oggi 77enne - è stata condannata a tre anni di carcere: per questo è stata arrestata dai carabinieri di Gattatico.

La rapina avvenne a Poviglio nell’aprile 2015. I carabinieri del paese sono risaliti alla donna, finita a processo. La sentenza (tre anni di reclusione) è divenuta esecutiva, così i militari dell'Arma di Gattatico hanno arrestato l'anziana, cui restano da scontare 2 anni, 2 mesi e 11 giorni di carcere.