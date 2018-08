Era regolarmente parcheggiata in una strada del comune di Cadelbosco Sopra, nella Bassa reggiana, probabilmente in attesa di essere utilizzata in occasione di un nuovo furto. Ma quella Lancia Y, che era stata rubata a un'impiegata 55enne di Brescello, è stata scoperta dai carabinieri e sequestrata. Nella vettura, in un sacchetto sotto a un sedile, sono stati trovati accessori in oro bigiotteria. Sono stati sequestrati anche cacciaviti e piede di porco. La refurtiva è nella caserma dei carabinieri di Brescello, mentre le impronte rilevate nella vettura saranno analizzate dai carabinieri del Ris di Parma. Appello dei militari: se qualcuno riconosce la refurtiva nella foto, può recarsi in caserma a Brescello.